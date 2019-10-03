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Antalya'da Faslı kadının eniştesi tarafından öldürülmesi

Antalya'da eniştesi tarafından öldürülen Faslı kadının cenazesi, ülkesine gönderildi.

03.10.2019 15:20Antalya'da Faslı kadının eniştesi tarafından öldürülmesi
Antalya'da eniştesi tarafından öldürülen Faslı kadının cenazesi, ülkesine gönderildi.
Kepez ilçesinde Fas uyruklu Rajae Ait Lhaj'in (24) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından yapılan otopsi işlemi tamamlandı.
Lhaj'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak ülkesine götürüldü.
Teomanpaşa Mahallesi'nde Ercan K. ile baldızı Rajae Ait Lhaj arasında 28 Eylül'de tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan K, baldızını bıçakla kovalamaya başlamıştı. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezine kaçan Lhaj, merkezin bahçesinde eniştesi tarafından birçok kez bıçaklanarak öldürülmüştü. Gözaltına alınan Ercan K, tutuklanmıştı.

Antalya, Kepez, Güncel

Kaynak: AA

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