Haberler » Güncel » Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Haber

Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

16.12.2019 22:35 | Son Güncelleme: 16.12.2019 22:35Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Antalya- karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Denizli istikametine giden Veysel Karani S. (48) idaresindeki 20 BEH 93 plakalı kamyonet, Korkuteli ilçesi Datköy Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki Ramazan Birol idaresindeki 17 TJ 722 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan Musa Bayram (36) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü ise yaralı olarak Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Musa Bayram'ın cenazesi ise araç altından çıkartılarak otopsi için hastanesi morguna kaldırıldı.
Antalya-Korkuteli karayolu kaza nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden açıldı.
(İHA)

Korkuteli, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:42 KKTC turizm tanıtım filmi gösterildi - Haber
23:40 Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü: "Doğu Kudüssüz seçim olmaz" - Haber
23:40 Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı zanlısı kaza yaptıktan sonra kaldırıldığı hastanede öldü. - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
23:39 Kamyonet TIR'a çarptı 1 ölü, 1 yaralı - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Haber
19:07 DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haber
16.12.2019 23:44:26