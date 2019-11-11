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Antalya'da feci kaza: 1 ölü

Antalya'da feci kaza: 1 ölü Aracın çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir aracın çarparak kaçtığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

11.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 11.11.2019 00:20
'da feci kaza: 1 ölü
Aracın çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
ANTALYA - Antalya'nın ilçesinde plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir aracın çarparak kaçtığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Olay, Antalya'nın Serik ilçesinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya'dan Serik istikametine giden Alper Alhan'ın kullandığı 07 LUE 68 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir aracın arkadan çarpması sonucu devrildi. Araç sürücüsü olay yerini terk ederken, motosiklet sürücüsü Alhan sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrol altına alarak cesedin etrafına şerif çekti. Savcının incelemelerinin ardından Alhan'ın Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Diğer yandan polis ekipleri, kaçan sürücünün bulunmasına yönelik çalışma başlattı.
Antalya'da feci kaza: 1 ölü

Antalya, serik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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