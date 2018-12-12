12 Aralık 2018, 09:24
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Antalya'da Fetö'den Aranan Bir Kişi Yakalandı

Antalya

Hatay’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski polis Antalya’nın Manavgat ilçesinde yakalandı.

Hatay'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski polis Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezasından dolayı aranan ve meslekten ihraç edilen eski polis M.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan M.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. - ANTALYA Polis,Antalya
12 Aralık 2018 Çarşamba 09:24



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