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Antalya'da FETÖ'nün hücre evine baskın

Antalya'da FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 3 firari şahısın da aralarında bulunduğu toplam 44 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

30.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:12 Antalya'da FETÖ'nün hücre evine baskın
Antalya'da FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 3 firari şahısın da aralarında bulunduğu toplam 44 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, aralarında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 3 firari şahısın da bulunduğu toplam 44 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 24'ü soruşturmalarının yürütüldüğü diğer il emniyet müdürlüklerine teslim edildi. 16 şüpheli şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 3 şüpheli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 1 şüpheli şahıs ise tutuklanarak Antalya Cezaevine teslim edildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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