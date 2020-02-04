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Antalya'da FETÖ'nün hücre evine operasyon: 12 gözaltı

Antalya'da FETÖ üyesi olmaktan aranan ve örgütün talimatıyla hücre evinde saklanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

04.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:44Antalya'da FETÖ'nün hücre evine operasyon: 12 gözaltı
'da FETÖ üyesi olmaktan aranan ve örgütün talimatıyla hücre evinde saklanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı merkez ve dış ilçeler Terörle Mücadele Büro Amirlikleri görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, aralarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçu kapsamında hakkında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 3 firari şahsın da bulunduğu toplam 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanıp gözaltına alınan şahıslardan 5'i soruşturmalarının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. 4'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 3'ü ise Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirilerek, el konuldu. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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