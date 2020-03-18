Antalya'da FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı.
18.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:30
Antalya 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonlarında haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İfadeleri alınan şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla, diğeri ise sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonlarında haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İfadeleri alınan şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla, diğeri ise sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Manşet
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