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Antalya'da FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı.

18.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:30
Antalya'da FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı
Antalya 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonlarında haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İfadeleri alınan şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla, diğeri ise sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Antalya, Güncel

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