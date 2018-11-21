Antalya'da Fetö Operasyonu: 1 Tutuklama

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Firari olarak aranan H.A. gizlendiği evde yakalandı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan H.A., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA
Manavgat,Antalya
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:30