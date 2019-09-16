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Antalya'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bylock kullandığı tespit edilen bir şahıs FETÖ/PDY üyeliğinden gözaltına alınarak tutuklandı.

16.09.2019 15:52Antalya'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bylock kullandığı tespit edilen bir şahıs FETÖ/PDY üyeliğinden gözaltına alınarak tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında yapılan çalışmalarda, A.K. isimli şüpheli şahsın ve bylock kullandığı tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Plevne Mahallesinde yakalanan A.K., Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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