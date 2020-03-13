Antalya'da FETÖ/PDY'den yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
13.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:00
Antalya 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Osman A. ile avukatı katıldı.
Duruşma savcısının mütalaasında, sanık Osman A'nın örgütte 2010-2016'da aktif olarak görev aldığı, sorumlu olduğu, örgüt elebaşının talimatlarını ilettiği belirtti.
Sanığın telefonunda bazı ülkelere ait numaraların olduğu, cep telefonu kişileri listesinde FETÖ'nün tepe yönetiminde bulunan ve firari olarak da aranan kişilerin kayıtlı olduğu belirtilen mütalaada, sanığın örgüt adına himmet toplayarak yurt dışına gönderdiğini kaydetti.
Mütalaada, sanığın örgüt içerisinde imam olarak görevlerde bulunduğu, bölge imamlarıyla örgüte ait ev ve yurtları gezip sohbet ettiği gerekçesiyle de "Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçundan cezalandırılması talep edildi.
Söz verilen Osman A, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Osman A'yı "Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Osman A. ile avukatı katıldı.
Duruşma savcısının mütalaasında, sanık Osman A'nın örgütte 2010-2016'da aktif olarak görev aldığı, sorumlu olduğu, örgüt elebaşının talimatlarını ilettiği belirtti.
Sanığın telefonunda bazı ülkelere ait numaraların olduğu, cep telefonu kişileri listesinde FETÖ'nün tepe yönetiminde bulunan ve firari olarak da aranan kişilerin kayıtlı olduğu belirtilen mütalaada, sanığın örgüt adına himmet toplayarak yurt dışına gönderdiğini kaydetti.
Mütalaada, sanığın örgüt içerisinde imam olarak görevlerde bulunduğu, bölge imamlarıyla örgüte ait ev ve yurtları gezip sohbet ettiği gerekçesiyle de "Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçundan cezalandırılması talep edildi.
Söz verilen Osman A, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Osman A'yı "Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
Kaynak: AA
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