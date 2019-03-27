Antalya'da Fetö/pdy Operasyonu

Kaynak: AA

Antalya'da, sosyal medya üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşını öven paylaşımlar yapan 3 kişi yakalandı.Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü ve faaliyetlerini, örgütün yöneticisini öven paylaşımları bulunan 3 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli yayın ele geçirildi.