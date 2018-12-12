Antalya'da Fetö/pdy Operasyonu: 5 Gözaltı

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:27



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:27

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen 5 ayrı soruşturma kapsamında, örgütün finans kaynağı Bank Asyada hesap açtırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.Talimatla bakiye artırıp örgüte finans sağladıkları, kapatılan kurumlarda çalıştıkları, haklarında ihbar ve ifadeler bulunan, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet mensuplarının da yer aldığı 5 şüpheli yakalandı.Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, yasaklı yayınlar, ruhsatsız tabanca, fişekler ve dijital materyal ele geçirildi.