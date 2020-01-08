Haberler » 3. Sayfa » Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı - Haberler

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

Antalya'da aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında haklarında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 1 firari şahsın da bulunduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

08.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:23 Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı
'da aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında haklarında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 1 firari şahsın da bulunduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı merkez ve dış ilçeler Terörle Mücadele Büro Amirliklerince 31 Aralık tarihinden bu yana yapılan çalışmalarda 9 zanlı gözaltına alındı. Aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında haklarında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 1 firari şahısın da bulunduğu toplam 9 şüpheli yakalandı. Yakalanıp gözaltına alınan şahıslardan 3 zanlı soruşturmalarının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise tutuklanarak Antalya Cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:04   Ukrayna İran'a uçuşları durdurdu - Haberler
12:02   Atatürk'ün emanetlerinin bulunduğu konak tarih kokuyor - NİĞDE - Haberler
12:00   Eskişehir'de trafik kazası: 2 ölü - Haberler
11:59   Kocaeli'de milyonlarca adet kaçak ürün ele geçirildi - Haberler
11:58   Pazaryeri'ndeki elektrik kesintisi köylüleri zor durumda bıraktı - Haberler
11:53   İran'da düşen uçağın üzerinde bulunan mermi deliğini andıran hasarlar kafa karıştırdı - Haberler
11:19   Erdoğan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'e: Kılıçdaroğlu gibi bana 'tek adam' mı diyorsun? - Haberler
11:18   İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den yeni saldırı sinyali - Haberler
11:16   İran'ın tepkisinden korkan Suudi Prensler ülkeyi terk ediyor - Haberler
11:05   15 yıllık sır cinayet! Eşi kahvesine uyku ilacı katmış, akrabaları boğarak öldürmüş - Haberler
8.01.2020 12:05:28