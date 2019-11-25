Haberler » Güncel » Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Haber

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

25.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:18Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüt içerisinde üst düzey faaliyet gösteren, hücre evlerinde gizlenen firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda biri eski komiser 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ve bir miktar paraya el konuldu.
Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgüte müzahir Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:56 ESENYURT'TA KAZA KURŞUNUYLA YARALANAN ÇOCUKTAN İYİ HABER GELDİ
12:56 Zeytinburnu'nda imam nikahıyla yaşadığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
12:56 Tacikistan'ın dış ticaret hacmi 3 milyar 663,7 milyon dolar oldu
12:55 303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
12:55 Diyanet, faize bulaşmak istemeyen din görevlileri için çözüm buldu
12:20 CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: Namertsin
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:04 Dipsiz Göl yeniden su tutar mı? Profesör acı gerçeği açıkladı: Ancak havuz olur
11:03 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, oğlunun haberini yapan gazetecileri gözaltına aldırdı
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
20:26 Üniversite öğrencisi atkıyla kendisini kalorifer borusuna astı
17:05 Ülkedeki krizden kaçan İranlılar, Türkiye'ye akın ediyor
25.11.2019 12:57:34