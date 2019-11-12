Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi gözaltı alındı

Antalya
'nın Finike
ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Finike Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu belirlenen 6 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Operasyon düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 şüpheliyi yakaladı.
Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" görüşmelerinde zanlıların isimlerinin geçtiği, Bank Asya'nın faaliyetlerinin durdurulduğu 2015'te Kumluca şubesi önünde eylem yaptıkları ve destek amaçlı para yatırmaya çalıştıkları, örgütle iltisaklı dernek üyeliklerinin bulunduğu ileri sürüldü.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.