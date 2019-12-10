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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 81 şüpheli yakalandı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 81 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 42'si soruşturmaların yürütüldüğü illere gönderildi.

10.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:38Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 81 şüpheli yakalandı
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 81 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 42'si soruşturmaların yürütüldüğü illere gönderildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Kasım ile 9 Aralık tarihleri arasında bir çalışma yapıldı.
Buna göre, aralarında mahrem imam olduğu tespit edilen 2 kişinin de bulunduğu 81 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 42'si soruşturmalarının yürütüldüğü diğer il emniyet müdürlüğü görevlilerine teslim edildi, 39 şüpheli ise Antalya'da adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 24'ü ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı. 3 zanlı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 12 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.
Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
Devletin bölünmez bütünlüğüne kast eden terör odakları ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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