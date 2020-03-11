Menü
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da FETÖ sanığı eski öğretmene 10 yıl hapis cezası - Güncel

Antalya'da FETÖ sanığı eski öğretmene 10 yıl hapis cezası

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan tutuklu sanık eski öğretmen 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

11.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:24
Antalya'da FETÖ sanığı eski öğretmene 10 yıl hapis cezası

Antalya 'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan tutuklu sanık eski öğretmen 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet M. ile avukatı katıldı.

Duruşma savcısının mütalaasında, sanığın FETÖ'nün hiyerarşisinin içerisinde yer aldığını ve örgütün eğitim ayağını oluşturan dershanelerde öğretmenlik ve genel müdürlük görevleri yaptığını belirtti.

Savcı, sanığın kapatılan Bank Asya ve Zaman gazetesinin kapanmasıyla ilgili protesto gösterilerine katıldığı ve tüm çalışanlarının da bu gösterilere katılmasını koordine ettiğine vurgu yaptığı mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olmasını da gerekçe göstererek "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Mehmet M, son savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, örgütle bağının olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Antalya, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti Güncel
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı