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Antalya'da FETÖ sanığı eski polise hapis cezası

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan tutuksuz sanık eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

11.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:10
Antalya'da FETÖ sanığı eski polise hapis cezası

Antalya 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan tutuksuz sanık eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.


Antalya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık T.B. ve avukatı katıldı.

T.B, savunmasında, örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA

Etiketler : Antalya, Güncel

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