Haberler » Güncel » Antalya'da fırtına ağaçları kökünden söktü

Antalya'da fırtına ağaçları kökünden söktü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde gece etkili olan fırtına sebebiyle bazı ağaçlar kırıldı, bazıları ise kökünden söküldü.

16.10.2019 10:24Antalya'da fırtına ağaçları kökünden söktü
Antalya'nın Kumluca ilçesinde gece etkili olan fırtına sebebiyle bazı ağaçlar kırıldı, bazıları ise kökünden söküldü.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde gece 02.50'de aniden çıkan fırtına ve sağanak yağmur, kaldırım ve refüjlerdeki ağaçların yola devrilmesine neden oldu. Ahmet Ali Ağa Bulvarı, Atatürk Caddesi ve Eski Cami Mahallesi'nde bazı ağaçlar kökünden söküldü, bazılarının ise dalları kırıldı. Kumluca Belediyesi, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi Kumluca Birimi ekipleri, yola devrilen ağaçların trafiğe engel olmaması için gece boyunca çalışma yaptı. Fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle ilçeye 2 saat boyunca elektrik verilemedi. - ANTALYA

Kumluca, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:13 Rektör Çufalı, Çanakcılar Şirketler Grubu ve Gökçebey Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti
12:13 Sultangazi'de okullara 93 ton temizlik malzemesi desteği
12:18 HAVALİMANINDA GÖREVLİYE HAKARET EDEN KADINA PARA CEZASI (1)
12:11 Palandöken: "Yeni düzenleme ile esnafın POS yükü azalacak"
12:12 Düzce'de STK'lardan Barış Pınarı harekatına tam destek
12:17 CEYLANPINAR'IN KARŞISINDAKİ RESULAYN'DA TERÖR MEVZİLERİ VURULUYOR (YENİDEN)
12:17 BACAĞINI KESECEKLERDİ, BULGAR TOP MODEL TÜRKİYE'DE YÜRÜDÜ
16.10.2019 12:19:43