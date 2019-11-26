Haberler » Güncel » Antalya'da fırtına dev dalgalar oluşturdu - Haber

Antalya'da fırtına dev dalgalar oluşturdu

Antalya ve ilçelerine yapılan meteorolojik uyarının ardından, yağış ve şiddetli fırtınayla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu.

26.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:45Antalya'da fırtına dev dalgalar oluşturdu
ve ilçelerine yapılan meteorolojik uyarının ardından, yağış ve şiddetli fırtınayla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya ve ilçelerinde dün gece saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden başlayacak rüzgarın, zamanla şiddetini artırarak iç kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dönüşeceği uyarısında bulunmuştu. Akşam saatlerinde etkisini arttıran yağış, bazı yollarda su birikintileri oluşturmasının yanı sıra parklardaki küçük ağaçlarda devrildi. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni ise oluşan dev dalgalar dövdü. Boğaçayı'nın taşıdığı alüvyon ve çamurlu suyla sahil şeridi kahverengi bir renge büründü. Dev dalgalar önünde yürüyüşe çıkan vatandaşlar öz çekim yaptı, manzarayı izledi. Sahildeki kıyı bandına yakın olan bazı işletmelerin ahşap bölümlerinin zarar gördüğü görüldü. plajlardaki soyunma kabinleri, işletmelerin çeşitli tesislerine de zarar verdi.
"MANZARA SÜPER"
Manzara eşliğinde kahvesini yudumlayan Tuğba Akyıldız, "Antalya'nın kışını yaz mevsiminden daha çok seviyorum. Dalgalar çok güzel insana sakinlik veriyor. Her sabah yürüyüşe çıkarım. Akşamdan yağmur çok yağmaya başladı sabah dalga olacağı belliydi manzara muhteşem" dedi.
(İHA)

Konyaaltı Sahili, Dalgalar, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:24 Mali'de helikopter kazasında 13 Fransız askeri öldü
12:24 Kocaeli'de tartıştığı kişiyi tabancayla vuran şüpheli adliyeye sevk edildi
12:22 Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
12:19 Seramik fabrikasının inşaat alanında yüksekten düşen işçi yaralandı
12:16 Ege'nin kış turizm noktası 'Denizli Kayak Merkezi' ilk kar yağışını aldı
12:10 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
11:56 Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
11:34 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
09:10 Marketlerdeki plastik poşet fiyatları yeni yılda da 25 kuruş olacak
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 12:25:31