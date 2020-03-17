Menü
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da fırtına etkili oluyor - Güncel

Antalya'da fırtına etkili oluyor

Antalya'da fırtına etkisini gösteriyor.

17.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:28
Antalya'da fırtına etkili oluyor
Antalya 'da fırtına etkisini gösteriyor.
Sıcaklığın azaldığı, az bulutlu açık havanın hakim olduğu kent merkezinde, öğle saatindeki hava sıcaklığı 13 derece ölçüldü. Şiddetli rüzgar, kuzey yönlerden fırtına şeklinde eserek kentteki günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının sahil kesimlerinde 4 ila 6, iç kesimlerde 8 ila 10 derece azalabileceğini, akşam ve gece saatlerinde Burdur, Isparta genelinde, Muğla'nın ve Antalya'nın iç kesimlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli don olayı görülebileceğini açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler : Antalya, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Güncel
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Güncel
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı Güncel
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum