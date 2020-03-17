Antalya'da fırtına etkili oluyor
Antalya'da fırtına etkisini gösteriyor.
17.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:28
Antalya 'da fırtına etkisini gösteriyor.
Sıcaklığın azaldığı, az bulutlu açık havanın hakim olduğu kent merkezinde, öğle saatindeki hava sıcaklığı 13 derece ölçüldü. Şiddetli rüzgar, kuzey yönlerden fırtına şeklinde eserek kentteki günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının sahil kesimlerinde 4 ila 6, iç kesimlerde 8 ila 10 derece azalabileceğini, akşam ve gece saatlerinde Burdur, Isparta genelinde, Muğla'nın ve Antalya'nın iç kesimlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli don olayı görülebileceğini açıkladı.
Sıcaklığın azaldığı, az bulutlu açık havanın hakim olduğu kent merkezinde, öğle saatindeki hava sıcaklığı 13 derece ölçüldü. Şiddetli rüzgar, kuzey yönlerden fırtına şeklinde eserek kentteki günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının sahil kesimlerinde 4 ila 6, iç kesimlerde 8 ila 10 derece azalabileceğini, akşam ve gece saatlerinde Burdur, Isparta genelinde, Muğla'nın ve Antalya'nın iç kesimlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli don olayı görülebileceğini açıkladı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Güncel
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Güncel
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum