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Antalya'da fırtına hastanenin dış cephe kaplamasını söktü

Antalya'da fırtına nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yaklaşık 20 metre uzunluğundaki dış cephe kaplaması uçtu.

05.02.2020 22:07 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:19Antalya'da fırtına hastanenin dış cephe kaplamasını söktü
'da fırtına nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yaklaşık 20 metre uzunluğundaki dış cephe kaplaması uçtu. Olayda yaralanan olmazken, hastane yakınındaki bir bölgedeki kaldırımda da bir ağaç devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Antalya'da bugün öğle saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak, akşam da etkisini gösterdi. Saatteki 50 kilometreye kadar ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinde ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

Akşam 20.00 sıralarında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yaklaşık 20 metre uzunluğundaki dış cephe kaplaması şiddetli rüzgarın etkisiyle hastanenin bahçesine uçtu. Kadın doğum ve çocuk polikliniğinin olduğu bölümden kopan dev parçanın alınması için bölgeye itfaiye ekipleri talep edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, olayda yaralanan olmadı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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