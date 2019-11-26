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Antalya'da fırtınaya aldırmayan vatandaşlar sahilde fotoğraf çekti

Antalya'da fırtınaya aldırmayan vatandaşlar sahilde fotoğraf çekti Dalgalar Konyaaltı sahilindeki bazı işletmelerin yapılarına zarar verdiANTALYA - Antalya ve ilçelerine yapılan meteorolojik uyarının ardından, yağış ve şiddetli fırtınayla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev...

26.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:38
'da fırtınaya aldırmayan vatandaşlar sahilde fotoğraf çekti
Konyaaltı sahilindeki bazı işletmelerin yapılarına zarar verdi
ANTALYA - Antalya ve ilçelerine yapılan meteorolojik uyarının ardından, yağış ve şiddetli fırtınayla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya ve ilçelerinde dün gece saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden başlayacak rüzgarın, zamanla şiddetini artırarak iç kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dönüşeceği uyarısında bulunmuştu. Akşam saatlerinde etkisini arttıran yağış, bazı yollarda su birikintileri oluşturmasının yanı sıra parklardaki küçük ağaçlarda devrildi. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni ise oluşan dev dalgalar dövdü. Boğaçayı'nın taşıdığı alüvyon ve çamurlu suyla sahil şeridi kahverengi bir renge büründü. Dev dalgalar önünde yürüyüşe çıkan vatandaşlar öz çekim yaptı, manzarayı izledi. Sahildeki kıyı bandına yakın olan bazı işletmelerin ahşap bölümlerinin zarar gördüğü görüldü. Dalgalar plajlardaki soyunma kabinleri, işletmelerin çeşitli tesislerine de zarar verdi.

"Manzara süper"
Manzara eşliğinde kahvesini yudumlayan Tuğba Akyıldız, " Antalya'nın kışını yaz mevsiminden daha çok seviyorum. Dalgalar çok güzel insana sakinlik veriyor. Her sabah yürüyüşe çıkarım. Akşamdan yağmur çok yağmaya başladı sabah dalga olacağı belliydi manzara muhteşem" dedi.
Antalya'da fırtınaya aldırmayan vatandaşlar sahilde fotoğraf çekti

Konyaaltı Sahili, Dalgalar, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA


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