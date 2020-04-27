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Antalya'da fotoğraf çekinmek isterken 35 metreden denize düşen kadın öldü

Antalya'da, fotoğraf çekinmek isterken 35 metre yükseklikten denize düştüğü öne sürülen Kazakistan uyruklu kadın, hayatını kaybetti.

27.04.2020 23:02 | Son Güncelleme: 27.04.2020 23:36
Antalya'da fotoğraf çekinmek isterken 35 metreden denize düşen kadın öldü
Antalya'da, fotoğraf çekinmek isterken 35 metre yükseklikten denize düştüğü öne sürülen Kazakistan uyruklu kadın, hayatını kaybetti.
Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi'ndeki Falez Parkı'nda bir kişinin denize düştüğü ihbarını alan deniz polisi, belirtilen yerde sudan çıkarıp bota aldığı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen cesedin, Antalya'da yaşayan Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina'ya (31) ait olduğu belirlendi.
Cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Suspitsina'nın, falezde fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybedip denize düştüğü iddia edildi.
Ekipler, olayın görgü şahidi olduğu belirtilen bir kişiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaynak: AA

Etiketler: Fener Mahallesi, Kazakistan, Antalya, Güncel, Haber
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