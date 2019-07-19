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Antalya'da fuhuş operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla biri yabancı 6 kişi gözaltına alındı.

19.07.2019 10:53 Antalya
Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla biri yabancı 6 kişi gözaltına alındı.
Antalya ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş bulma vaadiyle ülkeye getirilen yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları öne sürülen gruba yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Alanya ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda biri Kırgızistan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı, 6 yabancı uyruklu kadın İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Karakoldaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Antalya, Alanya, Güncel

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