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Antalya'da fuhuş operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

04.08.2019 11:47 Antalya'da fuhuş operasyonu
Antalya'nın Alanya ilçesinde kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine Tosmur Mahallesi'ndeki bir otele operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri kadın 3 kişi çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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