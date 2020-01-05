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Antalya'da fuhuş operasyonu

Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, zorla fuhuşa sürüklendiği iddia edilen 4 Gürcistan, 1 Moldova vatandaşı olmak üzere toplam 5 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

05.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:28 Antalya'da fuhuş operasyonu
'nın ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, zorla fuhuşa sürüklendiği iddia edilen 4 Gürcistan, 1 Moldova vatandaşı olmak üzere toplam 5 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda, şüpheliler E.A'nın ve A.S'nın Türkiye'ye getirdikleri yabancı uyruklu kadınları, Finike'de işletmeciliğini yaptıkları otel ve otele ait müzikholde konsomatris olarak çalıştırdıkları, aynı zamanda para karşılığında fuhuşa zorladıkları tespit edildi.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ekipler tarafından söz konusu adrese baskın düzenlendi. 4 Gürcistan, 1 Moldova vatandaşı olmak üzere toplam 5 yabancı uyruklu kadın fuhuştan kurtarıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Finike, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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