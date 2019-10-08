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Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi! Mağdur kadınlar kurtarıldı

Antalya'da polis, kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye baskın yaptı. Operasyonda 7 kadın kurtarılırken 5 şüpheli ise tutuklandı.

08.10.2019 10:37

Antalya'da kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen şüphelilere polis tarafından baskın yapıldı. Aralarında Kırgız ve Moldova uyrukluların da bulunduğu toplam 7 kadın kurtarılırken, 7 şüpheli ise yakalandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yurt dışı bağlantısı olan şahısların, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. Şüpheliler tarafından ilçede kullanıldığı değerlendiren 4 ev, 1 otel, 3 araç ve il merkezinde fuhuşa sürüklenen kadınların ikamet ettiği 4 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 MAĞDUR KADIN KURTARILDI

Zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 5'i Türk, 1'i Kırgızistan ve 1'i Moldova uyruklu olmak üzere toplam 7 mağdur kadın kurtarılırken, 7 şüpheli ise yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, çetele ve fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen bin 860 TL para ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemleri tamamlanan şahıslardan N.A. ve S.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, T.İ., H.B., S.Y., M.A. ve M.K'de tutuklandı.

Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi! Mağdur kadınlar kurtarıldı

Antalya, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(22)
PİYANGOCU:AYYYYY
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ADANA:turkiye ye yol gecen hani sinirlarimizdan ve ulkeye herkez serbest bir sekilde girebilir sorun yok bu nedemek ????????????
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ADANA:tabi serbest birakin bir daha vurusmaya yollayin va su sinirlara saglam vize uygulanmaya devlet yonetimi neden baslatmiyor va gunluk vize uygulanmasina va nerede kalacaksin kac paran var diye sor davetiyesini sor
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Zorlamı!!!sanırım şaka yapıyosunuz o dediğiniz 20 sene önce falandı geçin o işleri
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FEVZİ:çetelere , zorbalara ağır ceza gelsin lütfen tek kişilik odalara tıkın gitsin.
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2 0
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BU GBİ ŞEYLER NORMALDİR..:CHP
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OKEY:İşte bu yorumu yapan kraldan fazla kralcı yandaş yalak birisidir bunun gibi çok var bunlar hükümete yalakalık yapmak için zarar bile verirler.
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OKEY:İşte bu yorumu yapan kraldan fazla kralcı yandaş yalak birisidir bunun gibi çok var bunlar hükümete yalakalık yapmak için zarar bile verirler.
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POYRAZ49:Bu yorumu yapan /Bu gibi şeyler normaldir/ chp li kesinlikle değildir bu vaatandaş kimse ortayı karıştırana neler nedir bilmiyorum bu onlardan
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ACEBA:17 senedir bu ülkeyi CHP mi Yönetiyor , yandaş trol seni :(
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