Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi! Mağdur kadınlar kurtarıldı

Antalya'da kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen şüphelilere polis tarafından baskın yapıldı. Aralarında Kırgız ve Moldova uyrukluların da bulunduğu toplam 7 kadın kurtarılırken, 7 şüpheli ise yakalandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yurt dışı bağlantısı olan şahısların, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. Şüpheliler tarafından ilçede kullanıldığı değerlendiren 4 ev, 1 otel, 3 araç ve il merkezinde fuhuşa sürüklenen kadınların ikamet ettiği 4 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 MAĞDUR KADIN KURTARILDI

Zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 5'i Türk, 1'i Kırgızistan ve 1'i Moldova uyruklu olmak üzere toplam 7 mağdur kadın kurtarılırken, 7 şüpheli ise yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, çetele ve fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen bin 860 TL para ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemleri tamamlanan şahıslardan N.A. ve S.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, T.İ., H.B., S.Y., M.A. ve M.K'de tutuklandı.