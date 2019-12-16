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Antalya'da fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı.

16.12.2019 22:54 | Son Güncelleme: 16.12.2019 22:54Antalya'da fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezindeki bazı ev, otel ve pansiyonlara operasyon düzenlendi.

Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 10 kadın kurtarıldı, kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 12 kişi yakalandı.

Şüphelilerin evleri ve araçlarında yapılan aramada bilgisayar, cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira, 5 bin avro ve 5 bin 500 dolar bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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