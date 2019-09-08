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Antalya'da Funda Arar konseri

Şarkıcı Funda Arar, Antalya'nın Elmalı ilçesinde 667'incisi gerçekleştirilen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri etkinlikleri kapsamında konser verdi.

08.09.2019 09:16 Antalya'da Funda Arar konseri
Şarkıcı Funda Arar, Antalya'nın Elmalı ilçesinde 667'incisi gerçekleştirilen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Elmalı Otogarı'ndaki alanda sahneye çıkan Arar'a hayranları yoğun ilgi gösterdi.
Ünlü şarkıcı konserinde kadına yönelik şiddet olaylarına dikkati çekti.
Hayatta herkesin eşit haklara sahip olduğunu ifade eden Arar, "Son günlerde şiddet gören, eziyet çeken, hatta öldürülen kadınlarımız var. Toplumumuzu daha fazla duyarlılığa davet ediyorum. Çünkü hepimiz aynı haklara sahibiz. Sevmek, sevilmek, yaşamak hepimizin hakkı." dedi.
Arar, daha sonra "Neyse" isimli eserini tüm şiddet gören kadınlar için seslendirdi.

Funda Arar, Antalya, Elmalı, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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