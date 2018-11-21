Antalya'da Gasp İddiası

Antalya
'nın Kepez
ilçesinde, ortaokul öğrencisinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla 2 zanlı yakalandı.
Ortaokul öğrencisi İ.K, polise, okul çıkışı Ayanoğlu Mahallesi'nde önünü kesen 2 kişi tarafından saçlarından tutularak yere düşürüldüğünü ve cep telefonunun gasbedildiği ihbarında bulundu.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettikleri A.D. (37) ile F.İ'yi (27) gözaltına aldı.
İ.K'nin telefonu, şüpheliler tarafından atıldığı çalılık alanda bulundu.
Kepez,Antalya
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:22