Haberler » Güncel » Haber

Antalya'da gasp iddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir çocuğun cep telefonunu gasbettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

07.10.2019 20:52Antalya'da gasp iddiası
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir çocuğun cep telefonunu gasbettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, 10 Temmuz akşamı Alanya Keykubat Bulvarı'nda bulunan parkta dolaşan 13 yaşındaki M.G'nin cep telefonu Barış B. (22) tarafından gasbedildi.
M.G'nin ailesinin polise şikayeti üzerine, Alanya Cumhuriyet Savcılığınca telefon dinlemesi kararı alındı.
Gasbedildiği iddia edilen telefonu bir süre kullanmaya başlayan şüpheli, yaklaşık 3 ay sonra Güllerpınarı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, gasp ve yağma suçlarından tutuklandı.

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:42 Türkiye'nin Amman Büyükelçisi'nden İrbid ziyareti
01:40 Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
01:40 Msb: harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır
01:39 Dışişleri bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması
01:38 MSB'den "Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır" açıklaması
01:38 Msb: harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır
01:34 Zonguldak'ta silah ticareti operasyonu