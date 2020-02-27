Haberler » Güncel » Antalya'da gasp ve şantaj iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haber

Antalya'da gasp ve şantaj iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Antalya'da bir kişiye şantaj yapıp cep telefonunu ve banka kartlarını gasbettikleri öne sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

27.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:40Antalya'da gasp ve şantaj iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
'da bir kişiye şantaj yapıp cep telefonunu ve banka kartlarını gasbettikleri öne sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.H.Y, Y.E.S. L.G. ve İ.K. adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan G.H.Y, Y.E.S ve L.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran H.B.Y, bir evde masaj yapma bahanesiyle elbiselerinin çıkarıldıktan sonra darbedildiğini, görüntülerinin çekilerek cep telefonu ve banka kartlarının alındığını, şantajla 3 bin lira istendiğini öne sürmüş, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Antalya, Banka, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
12:04  Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?
11:44  Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe şifresiz mi?
11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
27.02.2020 13:00:28