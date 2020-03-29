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Antalya'da gece bekçisi iş yerinde ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde gece bekçisi, çalıştığı nakliyat firmasında ölü bulundu.

29.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:48
Antalya'da gece bekçisi iş yerinde ölü bulundu
Antalya 'nın Kepez ilçesinde gece bekçisi, çalıştığı nakliyat firmasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle 2431 Sokak'taki nakliyat firmasında gece bekçisi olarak çalışan emekli vergi memuru Mehmet Konur 'un (63), iş yerindeki koltukta hareketsiz yattığını görenler, yetkililerden yardım istedi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. 112 Acil Servis ekibince yapılan incelemede Konur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cesede özel kıyafetlerle müdahalede bulundu.
Savcılık incelemesinin ardından Konur'un cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Konur, Güncel

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