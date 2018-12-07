Antalya'da 'Gelin Kardeş Olalım' Projesi

07 Aralık 2018 Cuma 10:16



07 Aralık 2018 Cuma 10:16

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 'Gelin Kardeş Olalım' Projesi hayata geçirilecek.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalya'nın tarımsal üretimde edindiği bilgi birikimi ve teknolojiyi ülkemizin değişik illerine bağlı ilçeleriyle paylaşmak amacıyla 'Gelin Kardeş Olalım' Projesini hayata geçirdi. Gelin Kardeş Olalım Projesi'nin, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri arasında kurulan karşılıklı bilgi alışverişi ve ortak çalışmalara dayanan bir ortaklık projesi olduğu belirtildi. Aynı zamanda projenin, kardeş ilçe ortaklıkları bölgeler de üretim yapan bölge çiftçilerine, il ve ilçe ilçe müdürlükleri çalışanlarına ve topluma karşılıklı yarar sağlayacak ortak konuların ele alınması açısından önem taşıdığı bildirildi. Antalya'nın 16 ilçesine kardeş olmak isteyen ilçelerin, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü web sayfasında yayınlanan Proje Teklif Çağrısında belirtilen son başvuru süresi olan 24 Aralık tarihine kadar başvurmaları gerekiyor.Projeye başvuracak İlçeler, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Alanya, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Demre, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik olmak üzere 16 İlçe arasından 3 ilçe seçecekler. Her İlçe en fazla 3 İlçeye başvurabilecek. Başvuruların ardından İl Müdürlüğü'nce kurulacak proje komisyonunca değerlendirmeler yapılacak ve kardeş ilçeler belirlenecek. - ANTALYA