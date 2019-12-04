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Antalya'da gelin ve damata "kamyondan gelin arabası" sürprizi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dünya evine giren gelin ve damat, gelin arabası olarak süslenen kamyonla düğün salonuna götürüldü.

04.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:44Antalya'da gelin ve damata
'nın ilçesinde dünya evine giren gelin ve damat, gelin arabası olarak süslenen kamyonla düğün salonuna götürüldü.

Düğün için hazırlıklarını tamamlayan Emine ile Ahmet Çetin çifti, düğün salonuna gitmek için evlerinden çıktıklarında bir sürprizle karşılaştı.
Daha önce hazırladıkları gelin arabası yerine kuzenlerinin temin ettiği kamyona binerek düğün salonuna giden gelin ve damat, yol boyunca vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaştı.
Hazırlanan gelin arabası ise yol boyunca kamyona eskortluk yaptı.
Gelinin babasının kamyoncu olmasından yola çıkılarak hazırlanan sürprizde, kamyonun ön tarafında "Kamyoncu damadı olmak bu olsa gerek." yazısı da yer aldı.
Damadın yardımıyla kamyondan inebilen gelin, damadın koluna girerek meşale ve konfetiler eşliğinde düğün salonuna girdi.

Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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