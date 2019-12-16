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Antalya'da genç kızın silahla vurulmuş halde bulunması

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki kızın silahla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

16.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:36Antalya'da genç kızın silahla vurulmuş halde bulunması
'nın ilçesinde 16 yaşındaki kızın silahla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
ekipleri, Kır mevkisinde yol kenarında Rümeysa A'nın başından ve karnından silahla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Görgü tanıklarının dinlenmesi ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından H.İ.S. (20) Eski Hisar Mahallesi'nde yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelinin jandarmadaki ifadesinde bir anlık öfkeyle Rümeysa A'yı silahla vurduğunu, kendisini kimsenin yönlendirmediğini söylediği öğrenildi.
Yetiştirme yurdunda kaldığı belirtilen Rümeysa A'nın tedavisi sürüyor.

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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