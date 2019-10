Antalya'da genç kızların sosyal medyadaki hakaret kavgasında kan aktı

Antalya'da 17 yaşındaki genç kız, sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı 15 yaşındaki genç kızı sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan 15 yaşındaki genç kız tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli genç kız ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

TELEFONLA ARAYARAK HAKARET ETTİ

Olay, saat 15.15'de Kepez ilçesi Ermenek Mahallesi 2562 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş olan C. S.A ve S.İ. henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavga etti. İddiaya göre, S. İ., kavgalı arkadaşı C. S. A.'nın annesini telefonla arayarak hakaret etti. Annesine hakaret edildiğini duyan C. S. A. ise S.İ.'ye buluşma teklifinde bulundu. İkili yüz yüze görüşmek için randevulaştı ve sokakta buluştu.

İKİ GENÇ KIZ BİRBİRİNE GİRDİ

Burada da tartışmaya başlayan iki genç kız birbirlerine girdi. Ardından C. S. A., iddiaya göre yanında getirdiği bıçakla sağ ve sol bacağından S.İ.'yi yaralayıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içerisinde yere yığılan S. İ., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Tıp Fakültesi Acili'ne kaldırıldı. Polis, kaçan C. S. A.'yı ise olaydan yarım saat sonrası yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.