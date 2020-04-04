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Antalya'da genç nüfus da sokaktan çekildi, yoğunluk düştü

Antalya'da genç nüfus da sokaktan çekildi, yoğunluk düştü Eşarbını maske olarak kullananlar da yasağa takıldı İl genelinde sokağa çıkma kısıtlaması 740 bin kişiyi içine alıyor Semt pazarlarında maskeli ama sosyal mesafesiz alışveriş Kent merkezinde yoğunluğun az olduğu görüldü Antalya'da yeni...

04.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:52
Antalya 'da genç nüfus da sokaktan çekildi, yoğunluk düştü
Eşarbını maske olarak kullananlar da yasağa takıldı
İl genelinde sokağa çıkma kısıtlaması 740 bin kişiyi içine alıyor
Semt pazarlarında maskeli ama sosyal mesafesiz alışveriş
Kent merkezinde yoğunluğun az olduğu görüldü
ANTALYA - Antalya'da yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarlarına maskesiz kişiler alınmadı. Eşarbını maske olarak kullananların da yasağa takıldığı semt pazarlarında maskeli ancak sosyal mesafesiz yoğunluk dikkat çekti. Kent merkezinde ise son yasaklara uyulduğu görüldü. İl genelinde 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri 740 bin kişiyi içine alan kısıtlama sonrası sokaklar adeta sessizliğe büründü.
Turizm kenti Antalya'da Korona virüse yönelik tedbirler kapsamında semt pazarlarda maske kullanımı zorunluluğu uygulanmaya başlandı. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde semt pazarlarına, maskesiz olan kişiler alınmadı. Polis ve zabıta ekipleri pazar giriş noktasına kurdukları noktadan maske kontrolü yaptı. Maskesiz olan kişiler önce uyarıldı sonra pazara alınmadı. Pazar yakınındaki seyyar satıcıdan 5 liraya maske alan vatandaşlar pazara girebildi. İki bariyer arasından geçen vatandaşlara zabıta dezenfektan verdi. Pazar esnafı tezgahlar arasındaki mesafeye uyduğu hepsinin maske ve eldiven taktıkları görüldü. Bazı kuruyemiş esnafının müşterilerin ürünlere yaklaşmaması için araya şeffaf naylon çektiği görüldü. Tüm uyarılara rağmen vatandaşların Pazar içinde sosyal mesafeye dikkat etmeden yoğunluk oluşturması dikkat çekti. Polis megafondan sosyal mesafe ve kurallarla ilgili kalabalığı megafonla sık sık uyardı.
"Yasak 740 bin kişiyi kapsıyor"
Öte yandan, kent merkezinde bir önceki güne göre yoğunluğun az olduğu gözlemlendi. Caddelerde 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri kimse bulunmazken, bir meydanların boş olduğu görüldü. Mecburi olarak sokağa çıkanlar ise maske ve eldiven taktı. TÜİK 2019 verilerine göre toplam nüfusu 2 milyon 511 bin 700 olarak açıklanan Antalya'da 0-20 yaş grubu 527 bin 613 kişi bulunurken sokağı daha sık kullanan 10-19 yaş grubunda bu rakam 353 bin 381. Diğer taraftan, yine TÜİK verilerine göre, 65 yaş üzeri 212 bin 988 vatandaşın yaşadığı kent genelinde yine sokakta daha çok görünen 65-75 yaş grubu nüfusu ise 137 bin 577. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle alınan kararın ardından 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri getirilen sokak kısıtlaması toplamda 740 bin 601 kişiyi içine aldı.
"Geri döndüler"
Maske yasağına takılan Levent Otar, "Pazara geldikte maskesiz almıyorlarmış. Bulursam maskeye bakacağım ve alışveriş yapmaya çalışacağım" dedi.
Eşarbını maske yapmasına rağmen yasağa takılan Fatma Turan, "Sağlığımız için evden çıkamıyoruz. Pazara geldim ama uygulamaya takıldım. Maskem olmadığı için pazara giremedim. Eşarp koydum ama zabıta yine izin vermedi" diye konuştu.
Turan, arkadaşının getirdiği maskeyi taktıktan sonra pazara girebildi. Antalya’da genç nüfus da sokaktan çekildi, yoğunluk düştü

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Zabıta, Güncel

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Antalya'da genç nüfus da sokaktan çekildi, yoğunluk düştü
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