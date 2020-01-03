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Antalya'da gencin yüzüne saplanan demir çubuk güçlükle çıkarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki trafik kazasında gencin yüzüne saplanan demir çubuk, hastanede plastik cerrah ve itfaiye ekiplerinin 3 saatlik operasyonuyla çıkarıldı.

03.01.2020 21:03 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:10 Antalya'da gencin yüzüne saplanan demir çubuk güçlükle çıkarıldı
'nın ilçesindeki trafik kazasında gencin yüzüne saplanan demir çubuk, hastanede plastik cerrah ve itfaiye ekiplerinin 3 saatlik operasyonuyla çıkarıldı. Gencin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Alanya ilçesinde, 1 Ocak gecesi meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Emre Gündoğan'ın yüzüne bariyerin demir çubuğu saplandı. Ağır yaralanan genç, Alanya Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

AÜ Tıp Fakültesi , Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, demir çubuğun büyüklüğü nedeniyle itfaiye ekiplerinden destek istedi. Operasyona katılan itfaiye ekibi, Emre Gündoğan'ın yüzündeki demirin dışta kalan bölümünü kesti. 3 saat süren ameliyatın ardından Gündoğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Hasarlı bölgesi onarılan gencin, beyinle ilgili sorunları olabilme ihtimali üzerine yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Demiri çıkarma ihtimallerinin zor olması nedeniyle itfaiyeden destek istediklerini dile getiren Özlenen Özkan, "Hastaya demir tek bir noktadan girmişti. Sol gözden boyna kadar demir içerideydi. Dışta kalan bölümün ağırlık vermesi nedeniyle itfaiyeden yardım aldık. Dışta kalan ağır demir parçası kesildi. Demiri hemen çıkartmadık çünkü bölgedeki büyük damarların demir tarafından yırtılmış olma ihtimali vardı. Demiri çıkardığınız zaman ulaşamadığınız damar hasar gördüyse hastayı o anda kaybedebilirsiniz. Bunun için önlemlerimizi aldık. Ardından demiri güvenli şekilde çıkarttık. İtfaiye ekipleri de işlerini profesyonelce yaptı" dedi. - ANTALYA

Antalya, Plastik, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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