09.07.2019 13:44
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Antalya'da gıda denetimi

Antalya

Antalya'da yılın altı ayında 19 ilçede yapılan gıda denetim çalışmalarında 18 bin 979 işletmenin denetlendiği bildirildi.

Antalya'da yılın altı ayında 19 ilçede yapılan gıda denetim çalışmalarında 18 bin 979 işletmenin denetlendiği bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın gıda güvenliği için denetim ve kontrollere devam edilerek, gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi.
Gıda güvenilirliğinin sağlanması için denetimlerin artarak devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Bakanlığımızın temel politikası, 'tarladan sofraya, çiftlikten çatala gıda güvenilirliği' yaklaşımı kapsamında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasıdır. Bu temel politikanın bir gereği olarak gıda üretim, dağıtım, satış işlemlerinin her aşamasında ve toplu tüketim işletmelerinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli kontrol ve denetimler hızla devam etmektedir. Bu kapsamda 2019 yılı ilk 6 ayında il genelinde 18 bin 979 iş yerinde denetim yapıldı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, denetlenen iş yerlerinde bin 400 numunenin incelendiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Antalya, Güncel

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