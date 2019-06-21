Antalya'da gıda güvenliği bilinci artıyor

Antalya'da 2019 yılının ilk 6 ayında 19 ilçede kurulan 161 bilgilendirme noktası ile 4 bin kişiye gıda güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, gıda güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Konuya ilişkin Müdürlükten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın üzerilerine düşeni yapmaları için ilimizde 19 ilçede kurduğumuz bilgilendirme noktalarında teknik personelimiz vasıtasıyla güvenilir gıda nedir, gıda hijyeni neden önemlidir, pazar ve marketlerden hatta internetten gıda alışverişi yaparken nelere dikkat etmek gerekir, ürün ambalajında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir, ürün son kullanma tarihi neden önemlidir gibi birçok soruya cevap vererek vatandaşlarımızın gıda güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi için çalışıyoruz" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA