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Antalya'da girişe kapatılan bölgedeki sokak hayvanlarını polisler besledi

Antalya'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girişe kapatılan Konyaaltı Varyantı ve sahil bölümünde kalan sokak hayvanları, polisler tarafından, bir hayvanseverin getirdiği mama ile beslendi.

30.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:10
Antalya'da girişe kapatılan bölgedeki sokak hayvanlarını polisler besledi
Antalya 'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girişe kapatılan Konyaaltı Varyantı ve sahil bölümünde kalan sokak hayvanları, polisler tarafından, bir hayvanseverin getirdiği mama ile beslendi.
İçişleri Bakanlığınca koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mesire yerleri ve sahillerdeki denetimlerini sürdürüyor.
Polis ekipleri, bu bölgelere gelen vatandaşların girişine izin vermiyor. Bu kapsamda dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin girişi de çift taraflı araç ve yaya girişine kapatıldı.
Emniyet şeridiyle kapatılan alana girip sokak hayvanlarını beslemek istediğini söyleyen bir vatandaşa da polis ekiplerince izin verilmedi. Hayvanseverin talebi üzerine bölgedeki sokak hayvanları, mamaları teslim alan polis ekiplerince beslendi.
Alandaki bazı kedi ve köpeklerin, mamaları taşıyan polislerin peşinden gelmesi ilginç görüntü oluşturdu.
"Ben giremedim, polisler yardım etti"
Otomobiliyle mama getiren hayvansever Gülden Tokbey, AA muhabirine, Konyaaltı Sahili'ne çıkan Varyant mevkisindeki sokak hayvanlarını sürekli beslediğini söyledi.
Bölgedeki sokak hayvanlarını beslemek için izin istediği polislerin, yasaklar nedeniyle sahil bölgesine girmesine izin vermediğini dile getiren Tokbey, "Yaklaşık 9 yıldır sokak hayvanlarını besliyorum. Giriş yasaklandığı için bölgeye ben giremedim ama polis arkadaşlar yardım ediyorlar. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.
Bölgede 8 köpek, 100'den fazla da kedi olduğunu kaydeden Tokbey, yiyecek bulmakta güçlük çeken bu hayvanlara yerel yönetimlerin destek vermesini istedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Konyaaltı, Antalya, Polis, Güncel
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