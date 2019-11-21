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Antalya'da gömü altını satma vaadiyle 300 bin liralık dolandırıcılık

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gömü altını verme vaadiyle 2 kişiyi 300 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı.

21.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:05Antalya'da gömü altını satma vaadiyle 300 bin liralık dolandırıcılık
'nın ilçesinde gömü altını verme vaadiyle 2 kişiyi 300 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı.

Döşemealtı ilçesinde yaşayan H.D.K. ve İ.R., İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, gömü altını satma vaadiyle 300 bin lira dolandırıldıkları başvurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarına başladı. Olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik kameralarını inceleyip, ifadelere başvuran ekipler, şüphelinin A.Y. olduğunu belirledi. Konyaaltı ilçesinde gözaltına alınan şüphelinin kaldığı yerde yapılan aramada, 149 sahte Reşat altını, cep telefonu, sim kartlar ve 20 bin lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli Antalya Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - ANTALYA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Döşemealtı, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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