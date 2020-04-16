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Antalya'da gönüllü iki kadın ücretsiz maske üretimine destek veriyor

Antalya'nın Serik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 2 gönüllü kadının günde ürettiği 300 maske kamu kurumlarında çalışanlara ücretsiz dağıtılıyor.

16.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:57
Antalya'da gönüllü iki kadın ücretsiz maske üretimine destek veriyor
Antalya 'nın Serik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 2 gönüllü kadının günde ürettiği 300 maske kamu kurumlarında çalışanlara ücretsiz dağıtılıyor.
Serik'te, Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezinin (ATASEM) kursları dikim atölyesine dönüştürüldü. Kurs öğretmeni Hacer Olcay Özkan'ın nezaretinde bir araya gelen Fatma Öndeş ve Münevver Palaz gönüllü olarak tıbbi maske üretimine başladı.
Kadınlara destek çağrısı yapan Özkan, "Merkezimizde yeterince dikiş makinemiz var. Şu an 2 gönüllü kadınımız bu üretime başladı. Bu süreçte yardım etmek isteyen gönüllü kadınlarımızı kurs merkezine bekliyoruz. Üretilen maskeler kamu kurumlarında çalışanlara ücretsiz dağıtılıyor." dedi.
Özkan günde 300 maske üretildiğinin bilgisini verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, serik, Güncel
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