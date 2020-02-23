Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı

"ŞAHANE BİR KONSERDİ"





Gülben Ergen, 3 gün boyunca Antalya 'nın keyfini çıkardı ve organizasyonun kapanış gecesinde sahne aldı. Kendisi için unutulmaz anların yaşandığını belirten sanatçı, bu anları instagram hesabından da paylaşarak "Şarkılarımızı hep birlikte söylediğimiz şahane bir konserdi" notunu düştü.& ;





"2020 KOLEKSİYONU ÇOK İDDİALI"





Öte yandan 2020 yılına çok iddialı bir koleksiyonla merhaba dediklerini ifade eden Atlantik Halı Yönetim kurulu Başkanı Hasan Kaplan, "Bayilerimiz ile geçtiğimiz yıl oldukça başarılı bir dönem sonrası iş stresimize hem kısa bir mola verdik hem de 2020 yılı hedeflerimizi belirledik. Çok iddialı bir koleksiyonla, bizi tercih edenleri memnun edeceğiz" dedi.



