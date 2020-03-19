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Antalya'da güneşli hava

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen bazı tatilciler denize girdi.

19.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:10
Antalya'da güneşli hava
Antalya 'da güneşli havayı fırsat bilen bazı tatilciler denize girdi.
Yüksek kesimlerde aralıklarla karın etkili olduğu Antalya'da tatilciler Konyaaltı Sahili'nde güneşlendi.
Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, bazı Rus turistler denizde yüzerek güneşli havanın keyfini çıkardı.
Bazı insanların da yürüyüş yaptığı görüldü.

Kaynak: AA

Etiketler : Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel

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