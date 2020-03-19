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Antalya'da güneşli hava

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen bazı tatilciler denize girdi.

19.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:38
Antalya 'da güneşli havayı fırsat bilen bazı tatilciler denize girdi.
Yüksek kesimlerde aralıklarla karın etkili olduğu Antalya'da tatilciler Konyaaltı Sahili'nde güneşlendi.
Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, bazı Rus turistler denizde yüzerek güneşli havanın keyfini çıkardı.
Bazı insanların da yürüyüş yaptığı görüldü. Antalya’da güneşli hava

Kaynak: AA

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Antalya'da güneşli hava
Etiketler : Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel

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