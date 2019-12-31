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Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, yılın son günü güneşli havada denize girmenin keyfini çıkardı.

31.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:16 Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi
'da yerli ve yabancı turistler, yılın son günü güneşli havada denize girmenin keyfini çıkardı.
'nin birçok yerinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya'da hava sıcaklığı 15, deniz suyu sıcaklığı 19 derece ölçüldü.
havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, plajları, parkları doldurdu. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denize giren turistler, bir süre güneşlendi. Bir turistin "Noel baba" şapkasıyla denize girmesi dikkati çekti.
Bazı vatandaşlar Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yaptı, bazıları ise balık tutmaya çalıştı.
Hayvanlarıyla sahillere gelen vatandaşlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye, Güneşli, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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