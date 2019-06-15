Antalya
'da Gürcistan
uyruklu kadın evde öldürülmüş bulundu.Muratpaşa
ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki 5 katlı evin birinci katından kötü kokular geldiğini fark eden bina sakinleri, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, eve giremeyince itfaiyeden yardım istedi.
Merdiven yardımıyla pencereden içeriye giren itfaiye ve polis ekipleri, hareketsiz halde bulunan Gürcistan uyruklu 61 yaşındaki Ketevan Katamadze'nin öldüğünü belirledi.
Boğulduğu tahmin edilen Katamadze'nin cesedi, otopsi için adli tıp morguna götürüldü.